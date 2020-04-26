Что произошло за день: воскресенье, 26 апреля

Вспышка коронавируса в Мариинской больнице Петербурга и смерть итальянского журналиста Джульетто Кьезы

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки выявлены еще 6361 случай заболевания коронавирусом. Всего заболевших теперь 80 949. За неделю прирост составил 88,9%. Выписаны по выздоровлению за сутки 517 человек, за весь период в России вылечились 6 767 пациентов. Умерли 66 человек, общее число жертв достигло 747. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на следующей неделе Владимир Путин может снова обратиться к россиянам на фоне ситуации с коронавирусом.

- В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19. В учреждении не уточнили, в каких отделениях работают заболевшие сотрудники, однако сообщается, что все они госпитализированы или отправлены на домашнее лечение. Также стало известно о смерти заведующего отделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексея Филиппова, у которого был диагностирован коронавирус.

- Экспортеры зерна из России досрочно выбрали квоту в 7 млн тонн. Квота начала действовать с 1 апреля и была рассчитана до 30 июня. Теперь экспорт зерна будет приостановлен до 1 июля.

- В Госдуме заявили, что о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына пока информации нет. Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев заявил, что недавно общался с послом республики в России, и тот не подтвердил сообщения о болезни или даже возможной смерти Ким Чен Ына.

- Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза. Ему было 79 лет. Кьеза много лет работал в Москве корреспондентом от итальянских изданий и приобрел известность не только в Италии, но и в России.

- Главный храм Вооруженных сил РФ планируется открыть в Подмосковье в канун Дня Победы. Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков рассказал в интервью "Комсомольской правде", что в здании завершаются отделочные работы.