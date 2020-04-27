Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:28Заразились
на 27.04В России 87 147+6 198В мире 2 971 475+74 729

В Иране более 700 человек умерли из-за употребления метанола как "лекарства" от COVID-19

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ложное убеждение жителей Ирана, что метанол может вылечить коронавирус, привело к гибели 728 человек в период с 20 февраля по 7 апреля, сообщил агентству Associated Press советник министерства здравоохранения Ирана Хосейн Хасаниан.

Агентство напоминает, что в Иране употребление алкоголя строго запрещено законами шариата, однако среди населения активно циркулирует информация, что метанол якобы следует употреблять для "лечения" и "профилактики" коронавируса.

Отмечается, что на фоне роста спроса на алкоголь местные "самогонщики" стали продавать токсичный метанол, употребление которого может привести к тяжелому отравлению и даже летальному исходу.

В Национальном управлении судебно-медицинской экспертизы Ирана в свою очередь сообщили, что отравление алкоголем в стране в этом году выросло более чем в десять раз по сравнению с прошлым годом. В прошлом году жертвами алкогольных отравлений стали 66 человек.

По состоянию на 27 апреля в Иране диагностировано 91472 случаев заражения COVID -19, а также 5806 летальных исходов. 70933 пациента с коронавирусом вылечились.

Иран коронавирус

Новости

В Совфеде встревожены заявлениями Хафтара о выходе из соглашения по Ливии

Помпео связал недавний запуск иранского спутника с разработкой в стране ядерного оружия

Число заболевших COVID-19 в США за время пандемии превысило 1 млн

Выборы в США - 2020

Демократы в штате Нью-Йорк отменили президентские праймериз

Пандемия коронавируса

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 3 млн

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 3 млн

В ВОЗ сообщили о росте числа случаев COVID-19 в Восточной Европе, Африке и Латинской Америке

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

WTI подешевела до $12,69 за баррель

WTI подешевела до $12,69 за баррель
Экономический кризис

Рост фондового рынка на фоне кризиса озадачил американских инвесторов

Потенциально опасный астероид 29 апреля приблизится к Земле

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');