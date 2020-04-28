В Люксембурге собрались за месяц проверить все население на COVID-19

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Власти Люксембурга намерены провести проверку на предмет заражения коронавирусом COVID-19 всего населения страны, сообщают европейские СМИ.

Всеобщее тестирование планируется начать 19 мая. Как ожидается, оно продлится один месяц.

Проверять местных жителей будут на 17 специально развернутых медицинских станциях. В день будет проводиться по 20 тыс. тестов.

Население Люксембурга насчитывает около 600 тыс. человек. За время пандемии в стране зарегистрировано 3,7 тыс. случаев заболевания, почти 90 человек умерли.