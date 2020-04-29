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Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили 8-часовой полет над Балтикой

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Финляндии, Дании, Польши и Швеции

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает Министерство обороны РФ.

"Продолжительность полета составила более восьми часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-18 ВВС Финляндии, F-16 ВВС Дании, F-16 Польши, Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции", - сказано в сообщении.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик, являющийся воздушным компонентом ядерной триады. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Способен нести на борту 12 крылатых ракет.

Летчики Дальней авиации ВКС России регулярно совершают полёты в Арктике, над Северной Атлантикой, Черным и Балтийским морями, Тихим океаном. В пресс-релизе подчеркивается, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

ВКС РФ Балтийское море

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