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Власти Таджикистана запретили гражданам использовать в фамилиях русские окончания

Власти Таджикистана запретили гражданам использовать в фамилиях русские окончания
Фото: Reuters

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Маджлиси намояндагони Маджлиси Оли Таджикистана (нижней палаты парламента) проголосовали за принятие закона, запрещающего гражданам страны при регистрации использовать в фамилиях русские окончания, сообщает в среду пресс-служба законодательного органа.

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Глава Минюста Таджикистана Музаффар Ашуриён, представляя законопроект в парламенте, сказал, что поправки в закон "О государственной регистрации актов гражданского состояния" направлены на выполнение решения о регистрации граждан "согласно реестру таджикских национальных имен". "После вступления в силу этого закона использование окончаний -ов, -ова, -ев , -ева, -овна, -евна, -ович, -евич полностью запрещено", - сказал министр.

Таджикская служба "Радио Свобода" (Радио Озоди) со ссылкой на министра, сообщает, что запрет не касается тех, кто уже имеет документы, в которых записана фамилия на "-ов".

"Тем, кто будет получать документы впредь, рекомендуется использовать окончания "-пур", "-духт", (...) "-зод", "-зода", "-он", "-ён", "-иён", "-ёр", "-ниёр", "-фар"", - говорится в сообщении.

Нововведение не касается представителей национальных меньшинств Таджикистана, отмечается в сообщении.

Одним из первых, кто изменил свое имя на таджикский лад в 2007 году был президент страны Эмомали Рахмон, носивший до того имя Рахмонов Эмомали Шарипович.

Таджикистан

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