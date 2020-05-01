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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 30.04В России 106 498+7 099В мире 3 256 846+62 960

Число жертв коронавируса в мире превысило 233 тысячи человек

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени пятницы достигло 233 398 человек, увеличившись за сутки на 5 727, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 четверга насчитывалось 3 257 088 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 62 565 случаев заражения.

Полностью излечились более миллиона человек.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США – 1 069 826 (63 066 скончавшихся), Испании – 213 435 (24 543), Италии – 205 463 (27 967), Великобритании – 172 481 (26 771), Франции – 167 299 (24 376), Германии – 163 009 (6 623), Турции – 120 204 (3 174).

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 10:35 четверга выявлено 106 498 больных и 1 073 случая летального исхода, выздоровели 11 619 человек. По общему числу инфицированных Россия остается на восьмом месте в мире.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса отслеживает распространение коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран, которые постоянно корректируются.

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