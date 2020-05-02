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МИД Казахстана заявил об отсутствии разработок биооружия в стране

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Казахстане не ведется никаких разработок биологического оружия, заявили в субботу в МИД республики.

"Вопросы биологической безопасности являются неотъемлемой частью общей системы обеспечения национальной безопасности. (...) Ответственно заявляем, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств", - говорится на сайте ведомства.

Этот комментарий сделан "в связи с участившимися случаями распространения в зарубежных и отечественных СМИ недостоверной информации в отношении деятельности в Казахстане лабораторий биологической направленности".

В ведомстве напомнили, что в стране, к сожалению, имеется ряд природных очагов опасных для человека и животных инфекций, таких как чума, туляремия, бруцеллёз и другие.

"Это обуславливает чрезвычайную важность развития производственно-исследовательской инфраструктуры по обеспечению защиты здоровья населения", - говорится в комментарии МИД.

По его данным, еще в 1948 году в Казахстане был основан Среднеазиатский научно-исследовательский противочумный институт. Сейчас это Национальный научный центр особо опасных инфекций имени М.Айкимбаева (ННЦООИ) в Алма-Ате.

Как подчеркнули в ведомстве, "за эти годы была создана отечественная научная школа и проводятся уникальные исследования".

В МИД отметили, что строительство при ННЦООИ Центральной референтной лаборатории (ЦРЛ) стало одним из главных инструментов укрепления биологической безопасности, национального научного и производственного потенциала. Она создана в рамках исполнительного соглашения о ликвидации инфраструктуры ОМУ между Казахстаном и США, а финансирование велось через министерство обороны США по программе Нанна-Лугара, "которая внесла весомый вклад в укрепление режима нераспространения ОМУ в Казахстане, Белоруссии, России, Украине".

В ведомстве отметили, что лаборатория полностью принадлежит Казахстану и в настоящее время финансируется исключительно из республиканского бюджета. Весь штат его сотрудников состоит из отечественных специалистов.

"Любая работа, которая проводится в ней, находится под контролем министерств здравоохранения, образования и науки, сельского хозяйства, - заявили в МИД. - Ее деятельность сфокусирована на обеспечении биологической безопасности в Казахстане, проведении фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ".

В ведомстве также отметили, что сейчас, когда система здравоохранения ориентирована на борьбу с COVID-19, лаборатория "вносит важный вклад в снижение темпов распространения заболевания", в ней разработаны отечественные тест-системы для выявления новой инфекции.

Как сообщил в субботу республиканский оперативный штаб, в Казахстане еще десять человек выздоровели после COVID-19. Таким образом, в настоящее время в стране от коронавируса излечились 995 человек.

Всего в Казахстане зарегистрировано 3 800 случаев заболевания COVID-19, 25 человек скончались.

Казахстан Коронавирус

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