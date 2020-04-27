Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Разжалованная экзопланета, разбитость от ветряков и чем оборачивается детская застенчивость

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Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые на протяжении 25 лет наблюдали за детьми, которые боялись новых ситуаций и незнакомых людей. Те выросли сдержанными, замкнутыми и склонными к тревожным расстройствам. Еще исследователи определили, что риск развития тревожности и депрессии у людей, которые были застенчивыми в детстве, можно оценить по чувствительности к ошибкам на электроэнцефалограмме в подростковом возрасте.

- Астрономы из университета Аризоны разжаловали Дагон (имя в честь семитского божества-покровителя рыболовства и дождя), он же Фомальгаут b, в облако пыли. Объект был обнаружен в 2008 году (обращается вокруг звезды Фомальгаут, это 25 световых лет от Cолнечной cиcтемы). Его приняли за экзопланету и дали имя. Однако дальнейшие наблюдения подняли вопрос, а планета ли это. В отличие от других экзопланет, Фомальгаут b был ярок в оптическом диапазоне и неразличим в инфракрасном, а его орбита пересекала кольцо астероидов вокруг звезды без ожидаемых гравитационных возмущений, а потом он потускнел и увеличился в размерах. В итоге ученые пришли к выводу: это не планета, а облако оcколков от cтолкновения двух крупных тел.

- Согласно лабораторному исследованию, ветряные генераторы сокращают фазу быстрого сна в среднем на 11 минут, а после пробуждения люди чувствуют себя невыспавшимися. Причем это единственное фиксируемое приборами нарушение сна из-за ветряков. Несмотря на то, что быстрый сон критически важен для здоровья, нельзя утверждать, что его сокращение на несколько минут наносит непосредственный вред организму. Авторы отмечают, что подобное влияние оказывают и другие источники аналогичного шума, например, поезда или автомобили.

- После нескольких психологических исследований ученые выяснили, что людям нравятся похожие на них злодеи, если те вымышленные и речь не идет о первом свидании. Ассоциация себя с персонажем книги или фильма не несет угрозы для самооценки и тому, как человек выглядит в глазах других. Если же сравнение происходит в ситуации социальной уязвимости, то интерес к похожим злодеям падает.

- Плацебо может снять боль, облегчить депрессию и, если поставить эксперимент правильно, даже вызвать у людей психоделические переживания. О том, как так происходит и в чем действительный эффект отсутствующего вещества, можно узнать в этом материале.

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