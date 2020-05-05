Uber прекратит работу на Украине сервиса по доставке еды

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Компания Uber заявила о прекращении работы на территории Украине сервиса по доставке еды Uber Eats с 3 июня 2020 года.

В сообщении корпорации поясняется, что решение стало продолжением стратегии по концентрации усилий и ресурсов на главных рынках Uber Eats по всему миру. Оно принято на основе тщательного изучения бизнес-показателей на конкурентном рынке доставки еды.

"Мы по-прежнему намерены продолжать инвестировать в развитие наших сервисов на Украине, предлагая людям доступ к безопасной, доступной и надежной мобильности с приложением Uber", - говорится в сообщении.

В феврале 2019 года компания начала тестирование сервиса по доставке еды Uber Eats из ресторанов в Киеве. К концу апреля 2020 года Uber Eats работал в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Виннице и Днепре.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 700 городах в 63 странах, включая Россию.