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Шанхайский Диснейленд откроется 11 мая с ограничением на число посетителей

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Парк развлечений "Диснейленд" в китайском Шанхае вновь откроется для посещения в следующий понедельник, сообщила компания-оператор Shanghai Disney Resort.

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Парк был закрыт в конце января из-за вспышки коронавируса. В начале марта некоторые объекты, включая гостиницу Shanghai Disneyland, возобновили работу.

В первые дни после открытия "Диснейленда" количество посетителей будет ограничено, и туристам придется заранее бронировать туры. Онлайн-бронирование туров в шанхайский парк начнется в пятницу. Его администрация

Большинство развлекательных аттракционов, шоу, магазины и рестораны "Диснейленда" возобновят работу в начале следующей недели, но детские игровые площадки и театральные представления пока работать не будут.

Китай Шанхай Диснейленд

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