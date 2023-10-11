Билеты в парки развлечений Disneyland и Disney World подорожают

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа с 11 октября повысила цены на билеты и абонементы в парки Disneyland и Disney World, сообщает CNBC.

Разовые билеты, позволяющие посетить один парк единожды в течение дня, подорожали на сумму от $5 до $65 (в среднем на 4%) в зависимости от конкретного тарифа. Самый дешевый разовый билет обойдется в $104, а самый дорогой - в $194.

Абонементы, предусматривающие возможность посещения парка в течение нескольких дней, также подорожали. Так, двухдневный пропуск подорожал почти на 9%, до $310, а пятидневный - сразу на 16%, до $480.

Изменения затронули и годовые абонементы. Теперь самый бюджетный из них будет стоить на $50 больше - $499 (+11%). На ту же сумму увеличилась цена самого дорого такого абонемента, который начнут продавать за $1,649 тыс. (+3%).

Кроме того, заметно - на 20%, до $30, - подорожает парковка в Disneyland и Disney World. В то же время для постояльцев тематических отелей Disney она будет бесплатной.

Повышение цен произошло всего через неделю после того, как компания объявила о проведении акции по продаже детских билетов по выгодной цене до $50 на фоне снижения посещаемости парков.

Ранее в Disney заявили, что планируют почти вдвое нарастить инвестиции в парки развлечений в связи с преодолением кризиса, вызванного пандемией.