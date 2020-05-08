На Каспии нашли тела двух нефтяников, пропавших после пожара в декабре 2015 года

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Каспийском море на глубине 190 метров обнаружили тела двух нефтяников, пропавших после пожара на морской платформе азербайджанской госнефтекомпании SOCAR на месторождении Гюнешли 4 декабря 2015 года. Об этом сообщил замначальника департамента SOCAR по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов.

Погибших нашли при мониторинге подводных трубопроводов, в нижней части трубопровода, сказал он. Их личности установили по найденным при них документам, затем эти данные подтвердили их родственники. Это были Абдулазиз Абдулазизов 1954 года рождения и Эюб Алиев 1973 года рождения.

Тела подняли на поверхность с помощью спецоборудования и передали в полицию водного транспорта, добавил Ахмедов.

4 декабря 2015 года днем на морской стационарной платформе на месторождении Гюнешли начался пожар из-за вышедшей из строя газовой линии. Сильная буря затруднила операцию по спасению нефтяников. Всего спасли 33 человека. Платформу потушили только 17 декабря. В первые дни были найдены тела 14 погибших. Еще 16 человек продолжали искать.