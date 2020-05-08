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Der Spiegel сообщил о взломе российскими хакерами в 2015 году электронной почты Меркель

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Тысячи электронных писем канцлера Германии Ангелы Меркель могли скачать российские хакеры в 2015 году, пишет в пятницу журнал Der Spiegel.

По данным издания, неизвестные получили доступ к служебному компьютеру канцлера и смогли скопировать все электронные письма из ее парламентского бюро с 2012 года. Следствие уверено, что за хакерской атакой стоит "российская спецслужба".

Как отмечает журнал, 8 мая 2015 года неизвестный под ником Scaramouche скачал около 16 гигабайт данных, в том числе, предположительно, тысячи электронных писем из бюро канцлера, которые поступили на два ее электронных адреса.

Эксперты Федерального уголовного ведомства BKA изучили детали кибератаки, запросив информационную помощь 21 страны и изъяв более 300 серверов для расследования.

Германия Ангела Меркель Россия

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