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Лукашенко заявил, что Россия прибегла к белорусскому методу борьбы с COVID-19

Лукашенко заявил, что Россия прибегла к белорусскому методу борьбы с COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что меры, принимаемые в стране по предотвращению распространения коронавируса, приносят результат и ситуация с заболеваемостью терпимая; он также выразил мнение, что белорусским методом в борьбе с COVID-19 воспользовались и другие страны, в частности, Россия.

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"Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат", - заявил Лукашенко на совещании во вторник. Президента цитирует госагентство БелТА.

При этом глава государства заявил, что "этим методом, этим путем воспользовались и другие государства". "Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это миллионы людей. И в то время как смертность у них за сутки превышает всех умерших (с коронавирусом - ИФ) в Беларуси за эти три месяца", - подчеркнул он.

"Посмотрите на восток - дружественная нам, родная Россия открыла строительный комплекс, промышленные предприятия, другие основные сектора экономики. Это 90 с лишним процентов населения, которые выйдут на работу. Богатая Россия, у которой накоплен огромный золотовалютный резерв и фонд национального благосостояния. Она поняла, что могут быть плохие последствия", - добавил Лукашенко.

По состоянию на 11 мая число заразившихся COVID-19 в Белоруссии достигло 23 906 человек, умерших - 135. Прирост за сутки составил 933 и 4 человека соответственно.

Хроника коронавируса. Май.

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Хроника 09 января – 12 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Александр Лукашенко Белоруссия Коронавирус

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