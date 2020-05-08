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Лукашенко выразил уверенность в правильном подходе Белоруссии к коронавирусу

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика уже через месяц забудет про коронавирус, если продолжит реализовывать выработанные ранее меры борьбы с ним.

"Мы избрали свой путь. И я убежден сегодня, что мы поступили правильно. Мы не ввели чрезвычайное положение. Если мы и дальше будем идти этим путем, мы обязательно через месяц забудем про коронавирус", - сказал Лукашенко в пятницу. Президента цитирует госагентство БелТА.

По словам главы государства, "господь поможет преодолеть по всей стране эти несчастье и напасть". Лукашенко напомнил, что "в Беларуси не пошли фронтом, а борются с инфекцией точечно и очагово", и подчеркнул, что главное - это спасение жизни людей. "Мы должны бороться за каждого человека, и мы умеем это делать", - сказал он.

"Мы всегда смотрели за здравоохранением, не отдали его в частные руки. Да, нам непросто было. Мы небогатая страна, нам это дорого обходилось. Но зато это сторицей вернется", - добавил президент.

В Белоруссии по состоянию на 7 мая умерли 116 человек с COVID-19, зарегистрированы 20 168 человек с положительным тестом на коронавирус (на 6 мая 19 255). Прирост за сутки составил 913 человек.

Александр Лукашенко Белоруссия коронавирус

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