Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:47Заразились
на 12.05В России 232 243+10 899В мире 4 177 504+75 805

Треть граждан Молдавии отказались бы от вакцинации от коронавируса

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Только чуть половина граждан Молдавии (52,3%) согласились бы на вакцинацию от COVID-19, если бы существовала такая вакцина. Об этом свидетельствует результаты опроса общественного мнения Vox Populi, представленного во вторник на пресс-конференции в Кишиневе Ассоциацией социологов и демографов Молдовы.

Согласно данным опроса, остальные опрошенные отказались бы от вакцинации (33,8%) или еще не определились (13,9%).

Социолог Андрей Думбрэвяну отметил, что дискуссии в обществе по поводу вакцин ведутся уже давно, а причиной, по которой некоторые сомневаются в целесообразности вакцинирования, являются "особенности появления вируса и развития пандемии".

"Опрос также показал, что в молдавском обществе наблюдается низкий уровень доверия к окружающим. Так лишь 25,4% респондентов ответили, что могут доверять большинству людей, 49,5% - предпочитают быть бдительными, 11,9% - говорят о полном отсутствии доверия, 13,2% - не определились с ответом", - отметил социолог.

Согласно исследованию, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и ситуация в области здравоохранения находятся на втором месте в списке проблем, волнующих 25,4% респондентов. На первом месте - бедность, отсутствие денег и высокие цены.

"Согласно опросу, 32,2% жителей Молдавии считают именно эту проблему главной. Далее следуют проблемы, связанные с демографической ситуацией и миграцией (19,1%), коррупцией (16%), будущим детей (14,7%), экономикой и безработицей (13,6%), социальной инфраструктурой (11,1%), политической ситуацией (9,3%) и экологией (6,9%)", - констатировал Думбрэвяну.

По его мнению, "в нынешнем опросе примечательным является рост озабоченности населения в связи с ситуацией в области экологии, поскольку люди начинают осознавать связь между состоянием окружающей среды, демографией и пандемиями".

Больше всего в нынешней ситуации жители Молдовы боятся смерти близких (63,4%). Затем следует страх, что медицинская система не справится c потоком зараженных (47,9%), опасения остаться без работы или столкнуться с сокращением доходов (45,3%), спада экономики (39,1%), насилия в семье (33%) и страха закрытия школ и детских садов (29,6%).

Менее половины респондентов (38,4%) согласны с утверждением, что правительство должно в приоритетном порядке заниматься поддержкой экономики, а не борьбой с пандемией COVID-19. С этим утверждением не согласны 54,1% опрошенных. В то же время большая часть граждан (44,2%) поддерживает идею предоставления бизнесу более значимой государственной поддержки, 34,5% – придерживаются противоположного мнения, а 21,3% - не ответили на вопрос.

Опрос проведен Ассоциацией социологов и демографов Молдовы 1-7 мая по телефону среди 1 141 респондента из 418 населенных пунктов Молдовы. Погрешность составляет +/-3%.

Молдавия

Новости

Власти Турции объявили, что в отелях страны сохранится шведский стол

Пандемия коронавируса

Лукашенко заявил, что Россия прибегла к белорусскому методу борьбы с COVID-19

Лукашенко заявил, что Россия прибегла к белорусскому методу борьбы с COVID-19
Пандемия коронавируса

В Эстонии выявили две уникальные мутации коронавируса

Tesla возобновит производство в Калифорнии вопреки запрету местных властей

Tesla возобновит производство в Калифорнии вопреки запрету местных властей

Жителей китайского Уханя поголовно протестируют на коронавирус

Что случилось этой ночью: вторник, 12 мая

Ученый из КНР исключил утечку коронавируса из Уханьского института вирусологии

Ученый из КНР исключил утечку коронавируса из Уханьского института вирусологии

Ежегодный еврейский парад в память о прекращении эпидемии состоится онлайн

Ежегодный еврейский парад в память о прекращении эпидемии состоится онлайн

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 4,25 млн человек

В Китае выявлен один новый случай активной формы коронавируса

В Китае выявлен один новый случай активной формы коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');