Треть граждан Молдавии отказались бы от вакцинации от коронавируса

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Только чуть половина граждан Молдавии (52,3%) согласились бы на вакцинацию от COVID-19, если бы существовала такая вакцина. Об этом свидетельствует результаты опроса общественного мнения Vox Populi, представленного во вторник на пресс-конференции в Кишиневе Ассоциацией социологов и демографов Молдовы.

Согласно данным опроса, остальные опрошенные отказались бы от вакцинации (33,8%) или еще не определились (13,9%).

Социолог Андрей Думбрэвяну отметил, что дискуссии в обществе по поводу вакцин ведутся уже давно, а причиной, по которой некоторые сомневаются в целесообразности вакцинирования, являются "особенности появления вируса и развития пандемии".

"Опрос также показал, что в молдавском обществе наблюдается низкий уровень доверия к окружающим. Так лишь 25,4% респондентов ответили, что могут доверять большинству людей, 49,5% - предпочитают быть бдительными, 11,9% - говорят о полном отсутствии доверия, 13,2% - не определились с ответом", - отметил социолог.

Согласно исследованию, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и ситуация в области здравоохранения находятся на втором месте в списке проблем, волнующих 25,4% респондентов. На первом месте - бедность, отсутствие денег и высокие цены.

"Согласно опросу, 32,2% жителей Молдавии считают именно эту проблему главной. Далее следуют проблемы, связанные с демографической ситуацией и миграцией (19,1%), коррупцией (16%), будущим детей (14,7%), экономикой и безработицей (13,6%), социальной инфраструктурой (11,1%), политической ситуацией (9,3%) и экологией (6,9%)", - констатировал Думбрэвяну.

По его мнению, "в нынешнем опросе примечательным является рост озабоченности населения в связи с ситуацией в области экологии, поскольку люди начинают осознавать связь между состоянием окружающей среды, демографией и пандемиями".

Больше всего в нынешней ситуации жители Молдовы боятся смерти близких (63,4%). Затем следует страх, что медицинская система не справится c потоком зараженных (47,9%), опасения остаться без работы или столкнуться с сокращением доходов (45,3%), спада экономики (39,1%), насилия в семье (33%) и страха закрытия школ и детских садов (29,6%).

Менее половины респондентов (38,4%) согласны с утверждением, что правительство должно в приоритетном порядке заниматься поддержкой экономики, а не борьбой с пандемией COVID-19. С этим утверждением не согласны 54,1% опрошенных. В то же время большая часть граждан (44,2%) поддерживает идею предоставления бизнесу более значимой государственной поддержки, 34,5% – придерживаются противоположного мнения, а 21,3% - не ответили на вопрос.

Опрос проведен Ассоциацией социологов и демографов Молдовы 1-7 мая по телефону среди 1 141 респондента из 418 населенных пунктов Молдовы. Погрешность составляет +/-3%.