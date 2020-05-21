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Лукашенко предсказал еще месяц "барахтанья с коронавирусом" в Белоруссии

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прогнозирует, что сложная ситуация с коронавирусом сохранится в стране еще месяц.

"Ни в коем случае не расслабляться. Надо ориентировать наших врачей. Они молодцы, да и министерство здравоохранения хорошо организует эту работу. А главное, что вы изучаете каждодневный опыт. Хотелось бы, чтобы вы выдержали это. Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться", - сказал Лукашенко на встрече с министром здравоохранения Владимиром Караником и помощником президента Александром Косинцем. Его слова приводит госагентство БелТА.

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Лукашенко отметил, что имеющиеся данные свидетельствуют о том, что обстановка постепенно улучшается. "Я вижу информацию, контролирую, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо до конца пройти этот путь и доказать всем, особенно у нас в стране", - сказал он.

"Нам надо бороться за жизнь людей. Надо держаться изо всех сил и спасать людей, потому что останется один показатель - смертность", - добавил президент.

По состоянию на 20 мая в Белоруссии было зафиксировано 32 426 случаев заражения COVID-19, умерли 179 человек. Прирост за сутки составил 918 заболевших и 4 скончавшихся.

Белоруссия Александр Лукашенко коронавирус

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