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Число заразившихся COVID-19 в Белоруссии выросло до 23,9 тысяч

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Белоруссии по состоянию на 11 мая умерли 135 человек с COVID-19 (на 10 мая - 131), сообщило в понедельник министерство здравоохранения.

Пандемия коронавируса

Как сказали в ведомстве, у них также был ряд хронических заболеваний.

В министерстве отметили, что всего, по данным на понедельник, зарегистрировано 23 906 человек с положительным тестом на COVID-19 (на 10 мая - 22 973). Прирост за сутки составил 933 человека.

Выздоровел и выписан 6 531 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего в стране проведено 274 060 тестов на коронавирусную инфекцию. За последние сутки проведены 10 517 тестов.

Хроника коронавируса. Май.

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Белоруссия Коронавирус

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