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Небензя объявил о противодействии западных стран открытому обсуждению в СБ ООН доклада ОЗХО по Сирии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Западные страны отказались обсуждать в открытом формате доклад Группы по расследованию и идентификации ОЗХО по инцидентам в сирийском населенном пункте Аль-Латамне в марте 2017 года в Совете Безопасности (СБ) ООН, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Несмотря на нашу открытую критику в адрес незаконной природы Группы ОЗХО по расследованию и идентификации, мы не возражали против того, чтобы генеральный директор ОЗХО выступил с докладом в Совете Безопасности. Наша единственная просьба заключалась в том, чтобы это обсуждение проходило в открытом режиме", - заявил Небензя журналистам в ходе пресс-конференции по видеосвязи.

Он отметил, что "западные партнеры и их союзники настояли на проведении этой встречи за закрытыми дверями и в "неформальной" режиме, несмотря на звучащие с их стороны слоганы об открытости и транспарентности Совета Безопасности".

"Такой подход для нас неприемлем, поскольку он подрывает право стран-участниц конвенции о запрещение химоружия и руководящих органов ОЗХО, которым не дают возможности ознакомиться с содержанием данной встречи", - пояснил российский постпред.

В связи с этим, по его словам, Россия приняла решение не участвовать во встрече и "возражает против практики взаимодействия с гендиректором ОЗХО за спиной большинства членов Организации по запрещению химического оружия".

12 мая в Совете Безопасности ООН состоялся неформальный диалог в закрытом формате по химоружию в Сирии, в котором принял участие гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас.

По итогам встречи постпреды входящих в СБ европейских стран - Великобритании, Франции, Бельгии, Германии, Эстонии - выступили с заявлением, в ходе которого поддержали доклад Группы по расследованию и идентификации ОЗХО.

Доклад по предположительному применению химоружия в сирийской Аль-Латамне - это первый документ, подготовленный Группой по расследованию и идентификации, которая была создана в рамках атрибутивного механизма, наделяющего ОЗХО правом определять виновных в применении химатак.

ООН ОЗХО Сирия Василий Небензя

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