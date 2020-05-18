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Белоруссия начала переговоры о привлечении $3 млрд

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия ведет переговоры о привлечении $3 млрд внешних ресурсов, сообщил министр финансов страны Максим Ермолович.

"Если суммарно все оценить, то сегодня в переговорной повестке министерства финансов и Нацбанка находится сумма, равная $3 млрд", - сказал Ермолович. Фрагмент комментария министра показал белорусский телеканал ОНТ.

Как сообщалось, Белоруссия рассчитывает на масштабное привлечение внешних ресурсов для поддержки и стимулирования экономики в условиях рецессии на фоне глобальной пандемии COVID-19.

В середине апреля первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой оценивал потенциал заимствований на уровне $2-2,5 млрд.

Ранее также сообщалось, что Белоруссия ведет переговоры о привлечении ресурсов практически со всеми основными международными фининститутами - Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком, Европйским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Также начаты переговоры с Китаем о привлечении двух суверенных займов.

Белоруссия

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