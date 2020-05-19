Больницу в городе Шулань в КНР превратят в COVID-центр после вспышки коронавируса

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Власти города Шулань в провинции Цзилинь на северо-востоке КНР приняли решение перепрофилировать одну из больниц для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией после того, как в этом городе были выявлены 40 случаев COVID-19, сообщила во вторник китайская газета Global Times.

"Больница традиционной китайской медицины в Шулани в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая будет превращена в специальное учреждение для лечения от COVID-19, объявили во вторник (в администрации - ИФ) города", - передает Global Times в твиттере.

Между тем, ранее издание The Guardian сообщало, что китайские власти взяли в изоляцию Шулань с населением примерно 700 тыс. человек в связи со вспышкой COVID-19. Выход жителей из квартир в город был строго ограничен, а въезд в город лиц, не проживающих в нем, запрещен. Сотни людей были также помещены в карантин.

Китайские СМИ отмечали, что Шулань является одним из последних очагов заболевания в стране.

В свою очередь агентство Bloomberg накануне, 18 мая, сообщало, что примерно 108 млн человек на северо-востоке Китая снова оказались в условиях режима изоляции из-за новой вспышки коронавируса. Bloomberg передавало, что в провинции Цзилинь было зафиксировано в общей сложности всего 127 случаев коронавируса.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 633 человека, зарегистрировано 82 960 активных случаев заражения, из них 1 707 ввезенных из-за границы.