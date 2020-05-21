"Разрушительное" землетрясение произошло у берегов Греции
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в акватории Средиземного моря в 272 км юго-западнее города Каламата, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 02:43 по Москве в четверг землетрясения имел координаты 35.04 градуса северной широты и 20.37 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".
Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 5,7.