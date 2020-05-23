Как COVID-19 повлияет на внешнюю политику Европейского союза

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В конце прошедшей недели в рамках Российского совета по международным делам состоялся круглый стол, на котором обсуждались вопросы влияния COVID-19 на внешнюю политику Европейского союза, на будущее европейской интеграции, а также на отношения ЕС и России. Сообщает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Пандемия проблем

Нет такой темы, в которой бы не упоминалась пандемия, нет такой жизненной сферы, на которую не повлиял бы коронавирус. Воистину коронует он всех и вся! Не исключение и внешнеполитическая сфера. Вирус еще раз показал, что мир един, а большие проблемы, появившись в одном государстве, могут быстро повлиять на соседей, и дальше. И получилась пандемия проблем. Так и с этим вирусом. Когда и где он зародился - с точностью сказать никто не может: эта тема гуляет, ею спекулируют, на нее ссылаются как на причину всех бед. Обвиняют Китай в появлении вируса. Но пока страна вела тяжелую борьбу с болезнью, другие страны, даже на другом континенте, зная о вирусе, тянули время, не желая последовать примеру Китая, и попали в сложное положение. Сейчас "только ленивый не ткнет палкой в Китай". Особенно это касается США. По мнению директора Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина, вообще "самым большим следствием пандемии является резкое ухудшение отношений между США и Китаем". Так проблема из медицинской превратилась в политическую, а соответственно и в экономическую.

Каким оказалось его влияние на различные страны? В процессе обсуждения этого вопроса, а в нем принимали участие авторитетные ученые, общественные и политические деятели, представители бизнеса, оказалось, что его влияние нельзя ограничить только отношениями ЕС и России. Он повлиял на укрепление дружбы между одними странами и на углубление ссоры других, на развитие одних секторов промышленности и науки, и вызвал кризис в других, и, наконец, даже на развитие межгосударственных и общественных отношений! Во истину "мал, да удал"!

По мнению президента ИМЭМО РАН академика Александра Дынкина, пандемия еще раз обнажила хронические противоречия внутри Европейского Союза между европейскими ценностями и национализацией интересов. Индивидуальные интересы в одной части Европы приглушили риторику о европейских ценностях, а в другой наоборот. Оказалось, что национальная идентичность и личностные ценности, историческая память не могут быть общими для всех. Например, некоторые политики в Польше говорят, что свободу полякам принес Ватикан и США, а испанцы помнят, что именно Ватикан и США на сорок лет продлили срок диктатуры, лишь бы не допустить прихода к власти левых сил. Не единожды руководство ЕС пыталось объявить о появлении новой общности "европейский народ". Но и на этот раз новая общность провалилась в пандемию.

И действительно, о какой общности может идти речь сейчас? Разве что об общности безработных?! По словам академика Сергея Рогова, новых безработных в Европе в результате пандемии насчитывается 60 миллионов! И что после? Начнется новое затягивание поясов? Вероятно, да, но... Не исключено, что свою роль в европейском энергобалансе потеряет уголь, так как он самый дорогой ископаемый. Значит ждем закрытие шахт? Но и это, к сожалению, еще не все беды, которые ожидают Европу. Дистанционная экономика, появившаяся за последнее время помимо новой технологии, ведет и к углублению неравенства. Она, по словам Дынкина, "поляризует людей с более квалифицированным трудом, а в связи с этим будет нарастать и неравенство доходов. Если после кризиса 2008 – 2009 годов произошла товарная глобализация, то после нынешнего будет ускоряться цифровая и финансовая".

Другой выступивший на круглом столе, бывший министр культуры РФ, специальный представитель президента РФ по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой обратил внимание на негативное влияние пандемии на культуру. В Европе, сказал он, возникла "угроза банкротства крупнейшим учреждениям культуры, музеям и концертным залам. Бедные будут в цифре смотреть спектакли, слушать музыку, "ходить" по музеям, а богатые наслаждаться живым искусством. Так же и в здравоохранении".

Новые отношения

Пандемия изменила и отношения между членами ЕС. Директор Института Европы РАН член-корреспондент РАН Алексей Громыко в своем выступлении отметил, что в результате пандемии "новое дыхание получила деглобализация. Это не кризис глобализации, а кризис западного финансового и экономического неолиберализма. Региональная интеграция вытесняет глобальную. Наибольшие разногласия проявляются между странами-донорами и реципиентами. В частности, какой будет помощь пострадавшим от пандемии: трансфертами или кредитами под проценты? Пока страны, пострадавшие от пандемии, помощь выделяют сами себе. А межнациональная? Появился новый "план Маршалла". Но он не предусматривает оказание помощи со стороны, а лишь внутри ЕС. Но и этот план начнет действовать только с первого июня. Пока никто оттуда ни одного евро не получил! Разрабатывается семилетний план развития. Но он скорее нацелен на то, как примирить север и юг.

Естественно, значительное внимание в ходе Круглого стола уделялось и отношениям между ЕС и Россией. В принципе, никто, судя по выступлениям, не ожидает, что пандемия внесет что-то новое и серьезное в наши отношения. Правда, академик Рогов считает, что "появилась слабая надежда на снижение военной напряженности. Реально очень многие военные учения были или отложены, или отменены. Скорее всего и требования США об увеличении странами НАТО военных бюджетов на два процента останутся не выполненными, так как это недостижимо для европейских стран. Прозвучал также некоторый элемент юмора. Рогов сказал, что в борьбе с коронавирусом приняло участие вместо учений 140 тысяч военнослужащих стран НАТО. "Готовились для борьбы с Россией, а пришлось бороться с вирусом. Оказывается, и в вопросах безопасности появились другие приоритеты". И проявилась у европейцев серьезная неуверенность в себе и в своем будущем. Более того, они не уверены, что если, не дай бог, случится что-то серьезное, то американцы придут к ним на помощь.

А что дальше?

Ясно, что свою роль сыграют и расхождения между Европой и США по вопросу продления Договора СНВ-3, и опасения по поводу развертывания нового поколения американских ракет средней дальности вблизи границ России, и российских, направленных на европейские цели. Это им тоже не очень нравится. Поэтому, считает академик Рогов, "есть определенные возможности по поводу наших предложений начать диалог на экспертном уровне, а потом может быть и на более высоком".

По мнению выступавших, европейцы задаются вопросом, а что дальше? Такая политика США - это только Трамп, или отражение внутреннего положения в США? Словом, хотя пандемия и не создала ничего нового и не сняла проблемы, но стало ясно, что Европа пытается и будет пытаться найти себя и на международной арене, включая и отношения с Китаем, и в диагонали Россия – США.

Но на вопрос, кто же России ЕС, ответ, подытожив все сказанное, можно определить так: экономический и стратегический партнер и в то же время конкурент.

В связи с этим звучали предложения как выйти на более тесные партнерские отношения. В вопросах безопасности пока это трудно достижимо, но все же понятно, что, нагнетая напряженность в Европе путем размещения ракет средней дальности, США скорее обостряют ситуацию между ними и Европой. Но искать быстрых изменений в подходах к решению проблем безопасности вряд ли стоит. Трудно надеяться и на отмену санкционного режима. Впрочем, научный руководители института экономики Руслан Гринберг предложил выход в "договоренности с ЕС по вопросу Донбасса". Но суть предложения не раскрыл. Дмитрий Тренин считает, что "односторонние уступки будут восприниматься как признак слабости". Но тоже не уточнил, кому предназначен этот посыл. По его мнению, Европа для нас является источником технологии и инвестиций, рынком. На данном этапе главным приоритетом должно стать сотрудничество в области здравоохранения. Он также предложил не конкурировать с ЕС за Балканы, так как "в стратегическом и геополитическом плане Балканы не являются важными для России. Надо поменять политику собирания земель на собирание людей. Это относится, уточнил он, и к постсоветскому пространству, и в какой-то степени к Балканам." Но что касается Балкан, то с ним выразил несогласие председатель совета директоров Creon Energy Фарес Кильзие. Он считает, что балканский рынок сейчас будет играть важную роль для привлечения инвестиций и технологии и отдавать его на откуп ЕС нельзя.