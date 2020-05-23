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Испания откроется для иностранных туристов в июле

Испания откроется для иностранных туристов в июле
На пляже Мальварроса в Валенсии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Испания откроется для въезда иностранных туристов с июля, объявил в субботу премьер страны Педро Санчес.

"Насколько вам известно, Испания принимает более 80 млн туристов в год. И поэтому я объявляю, что с июля Испания будет вновь открыта для иностранного туризма", - сказал он, его цитируют испанские СМИ.

Пандемия коронавируса

Санчес посоветовал туристам, которые хотели бы посетить Испанию этим летом, уже сейчас начать планировать свои поездки.

"Мы гарантируем, что туристы не будут подвергаться никаким рискам, - заверил премьер. - Испания ждет вас в июле".

Также он призвал и самих испанцев планировать отдых внутри страны.

Кроме того, Санчес в субботу объявил о том, что прерванный из-за вспышки коронавируса, сезон Ла Лига возобновится с 8 июня.

Испания стала одной из самых пострадавших от коронавируса стран мира.

Свыше 234 тыс. человек в стране заразились коронавирусом, скончались более 28 тыс. человек.

Хроника коронавируса. Май.

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В одной из школ филиппинской Манилы прошел "кибер-выпускной". Эффекта присутствия организаторы добились с помощью 179 планшетов, к которым выпускники подключились во время онлайн-церемонии. Трансляцию вели в прямом эфире на Facebook.
Испания Коронавирус

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