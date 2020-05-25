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В Египте предрекли крах системы здравоохранения, если медики не получат защиту от COVID-19

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Ведущий профсоюз египетских медиков предупредил, что если правительство не обеспечит врачей достаточными средствами защиты от коронавируса, то системе здравоохранения Египта будет грозить катастрофа, сообщает ливанское издание Daily Star.

По данным профсоюза, коронавирус привел к смерти 19 врачей в Египте и инфицировал более 350. Ответственность за гибель медиков и за случаи их инфицирования возлагают на министерство здравоохранения.

В объединении считают необходимым снабдить всех врачей средствами индивидуальной защиты, подготовить персонал для работы со случаями коронавируса, а также брать анализы на это заболевание у всех, кто демонстрирует подозрительную симптоматику, или кто вступал в контакт с уже инфицированными.

Daily Star напоминает, что за последние годы система здравоохранения Египта столкнулась с массовым отъездом врачей за рубеж, в то время как в египетских больницах сейчас не хватает медицинских принадлежностей и средств защиты.

По данным портала Worldometer, отслеживающего статистику по важнейшим мировым событиям, в Египте на данный момент зафиксированы почти 18 тыс. случаев коронавируса. Скончались 783 инфицированных, выздоровели 4,9 тыс.

Египет коронавирус

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