Что случилось этой ночью: вторник, 26 мая

Крушение Ми-8 на Чукотке и статистика по коронавирусу

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Военный вертолет Ми-8 загорелся после жесткой посадки на Чукотке. Погибли четыре члена экипажа. На высоте 30 метров была обнаружена неисправность после техобслуживания вертолета. Экипаж выполнял учебно-тренировочный полет. Авария не отразилась на работе аэропорта Анадыря. Это второй за восемь дней инцидент с вертолетом Ми-8 Минобороны РФ.

- Испания уменьшила официальное число умерших от коронавируса почти на 2 тысячи - до 26 834. Испанский минздрав объяснил это "новой стратегией диагностики, наблюдения и контроля на начальном этапе пандемии": из статистки исключены неподтвержденные случаи и повторяющиеся данные об умерших.

- Первое испытание ракеты-носителя компании Virgin Orbit закончилось неудачей. В ходе демонстрационного испытания не удалось вывести на орбиту ракету-носитель LauncherOne, запущенную с самолета Cosmic Girl. Проблемы возникли через три минуты после отделения ракеты от самолета.

- Бразилия опередила США по суточному числу умерших от коронавируса. В Бразилии за сутки зарегистрировано 807 смертей от COVID-19, в США - 504. На этом фоне Белый дом решил на два дня раньше ввести запрет на въезд в Соединенные Штаты иностранцев, посещавших Бразилию в течение последних 14 дней.

- Гонконгский гарнизон военных КНР поддержал законопроект, вызвавший, несмотря на пандемию коронавируса, массовые акции протеста в Гонконге. Как заявил командующий гарнизоном Чэнь Даосян, китайские военные, дислоцированные в Гонконге, "решительно поддерживают" рассматриваемый на проходящем форуме законопроект об обеспечении национальной безопасности Гонконга.

- В Москве за сутки умерли еще 76 пациентов с коронавирусом и пневмонией. Общее число умерших от COVID-19 в столице выросло с 2034 до 2110.