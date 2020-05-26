США на два дня раньше плана ввели запрет на въезд посещавших Бразилию иностранцев

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Белый дом опубликовал поправку к распоряжению о приостановке въезда в США иностранцев, посещавших Бразилию в течение последних 14 дней.

В указе, опубликованном администрацией президента США Дональда Трампа, уточняется, что ограничения вступают в силу на два дня раньше запланированной даты - 26 мая в 23:59 вместо 28 мая.

Ранее сообщалось, что Трамп ограничивает въезд в страну иностранных граждан, выезжающих из Бразилии, где наблюдается вспышка COVID-19.

На днях Бразилия опередила Россию по числу выявленных случаев заражения коронавирусом и вышла на второе место в мире по этому показателю, уступая только Соединенным Штатам.

По состоянию на вечер 25 мая, в Бразилии было выявлено 374 898 инфицированных коронавирусом, выздоровели 153 833 человека, 23 473 скончались. 197 592 пациента продолжают лечение. За сутки в стране зарегистрировано более 11 тысяч новых случаев COVID-19 и 807 смертей от этого заболевания.