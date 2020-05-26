Бразилия опередила США по числу умерших от коронавируса за сутки

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Бразилии за истекшие сутки зарегистрировано 807 смертельных исходов от связанных с коронавирусом заболеваний, сообщило министерство здравоохранения страны.

По этому показателю Бразилия превзошла США, где за сутки, по данным портала Worldometer, скончались 504 человека.

Уровень смертности от коронавируса в Бразилии составил 11 человек на 1 млн населения, в США - 302.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Бразилии выявлено 374 898 инфицированных, в США - 1 706 154. По этому показателю страны занимают второе и первое место в мире соответственно.

По информации Worldometer на 03:00 по московскому времени, число инфицированных в мире с начала распространения инфекции достигло 5 582 367, умерших - 347 563, излечились более 2,3 млн человек.