В Москве за сутки умерли более 70 пациентов с коронавирусом

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Еще 76 пациентов с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались в Москве за прошедшие сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

Общее число умерших от COVID-19 в столице выросло с 2034 до 2110.

Накануне столичный оперштаб сообщал о смерти 41 пациента с пневмонией и коронавирусом. Этот показатель оказался минимальным с 6 мая.

В Москве по состоянию на утро понедельника было выявлено 166 473 случая заболевания COVID-19, за сутки это число выросло на 2 560. При этом суточный прирост выздоровевших от коронавируса вновь превысил число новых случаев COVID-19 - 3746 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 53 586.

Коэффициент распространения инфекции (Rt, определяет среднее число людей, которых инфицирует один больной до изоляции) в Москве в понедельник составил 0,91. Это одно из условий Роспотребнадзора для смягчения ограничений.