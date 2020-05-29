Защита Плахотнюка назвала дело против него политическим

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Защита беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка считает, что уголовное дело против него носит политический характер. Об этом заявил в пятницу один из его адвокатов Лучиан Рогак.

В сообщении для прессы он подчеркнул, что "обвинения являются необоснованными, не основаны на фактах и никогда не смогут быть доказаны". Защита уверена, что "дело, в котором упоминается Плахотнюк, носит политический характер и возбуждено по заказу властей".

"Обвинения появились в предвыборный период, когда те, кто сейчас отвечает за государство, ввергли общество в глубокий кризис и сейчас пытаются отвлечь внимание граждан от реальных проблем государства. Мы хотим, чтобы любой судебный процесс в стране проходил справедливо, беспристрастно и независимо от политического влияния", - подчеркнул адвокат.

Как уже сообщал "Интферакс", на прошлой неделе генпрокурор Александр Стояногло заявил, что основным бенефициаром кражи миллиарда долларов из казны был Владимир Плахотнюк. Он заявил, что в отношении Плахотнюка возбуждено уголовно дело по трем статьям обвинения: создание организованной преступной группировки, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах. На основании этих обвинений, 22 мая суд принял решение о заочном аресте Плахотнюка сроком на 30 суток.

В пятницу президент Молдавии Игорь Додон, отвечая на вопросы журналистов, выразил уверенность, что "это дело будет расследовано до конца, а виновные понесут заслуженное наказание". Он отметил, что "Плахотнюк пытается отвлечь внимание от этого дела разными заявлениями и "вбросом" обвинений против президента". "Некоторые повелись на эти ухищрения Плахотнюка и обсуждают всякие фэйки. В любом случае, виновные должны быть наказаны, вор должен сидеть в тюрьме", - подчеркнул Додон.

Бывший лидер Демпартии Молдавии, главный молдавский олигарх Владимир Плахотнюк сбежал из Молдавии после смены власти, 14 июня 2019 года. Он находится в Майями, эту информацию подтвердило посольство США в Молдавии. Госсекретарь США Майкл Помпео 13 января сообщил, что Плахотнюк и члены его семьи включены в санкционный список США в связи со "значительными коррупционными действиями, совершенными Плахотнюком".

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка своим решением от 29 июля 2019 года. В ноябре 2019 года Тверской суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Владимира Плахотнюка с момента его задержания или экстрадиции в РФ.