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Бельгийский принц заразился COVID-19, съездив на вечеринку в Испанию

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Бельгийский принц Иоахим по время действия режима ограничений по коронавирусу посетил Испанию и заразился там COVID-19, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление королевского дворца.

28-летний Иоахим прибыл в Испанию 26 мая по работе, но через два дня после этого он посетил вечеринку в Кордове.

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Испанские СМИ сообщают, что на празднике было 27 человек, что является нарушением режима самоизоляции. Местные законы разрешают собираться компаниями не более 15 человек.

Бельгийские СМИ настаивают, что на вечеринке было не более 10-12 человек.

Тем не менее, испанская полиция уже начала проверку. Нарушителей режима самоизоляции могут оштрафовать на сумму до 10 тыс. евро.

Принц Иоахим является младшим сыном принцессы Астрид Бельгийской, сестры нынешнего короля Филиппа. Принц является 10-м в очереди на бельгийский престол. Известно, что он состоит в отношениях с испанкой.

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