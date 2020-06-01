Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:20Заразились
на 01.06В России 414 878+9 035В мире 6 166 946+107 929

Сотрудники посольства РФ в Молдавии эвакуированы из-за звонка о бомбе

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники посольства России в Молдавии эвакуированы из-за сообщения о заложенной в дипломатическом представительстве бомбе.

В Национальном комиссариате полиции "Интерфаксу" сказали, что неизвестный по телефону сообщил полицейским о наличии взрывного устройства в здании посольства. Туда прибыла полиция и саперы, они обследуют здание диппредставительства. Рядом со зданием посольства замечены вооруженные люди в форме, в районе здания перекрыто движение.

Посольство России расположено примерно в 500 метрах от здания парламента и администрации президента Молдавии, на центральной улице Кишинева.

Молдавия Кишенев Россия

Новости
Волна беспорядков в США

В США на фоне беспорядков задержаны около четырех тысяч человек

В США на фоне беспорядков задержаны около четырех тысяч человек

Лукашенко намекнул, что Россия с помощью СМИ "подкидывает" Белоруссии проблемы

Лукашенко намекнул, что Россия с помощью СМИ "подкидывает" Белоруссии проблемы
Пандемия коронавируса

У премьера Армении диагностировали коронавирус

У премьера Армении диагностировали коронавирус

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 июня

Волна беспорядков в США

Полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестующих у Белого дома

Полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестующих у Белого дома
Волна беспорядков в США

СМИ узнали, что Трамп во время протестов в Вашингтоне cпрятался в бункере Белого дома

СМИ узнали, что Трамп во время протестов в Вашингтоне cпрятался в бункере Белого дома

FT рассказала о принуждении северокорейской элиты к покупке гособлигаций

В Белоруссии прошли пикеты за выдвижение кандидатов в президенты

В Белоруссии прошли пикеты за выдвижение кандидатов в президенты

Главы НАСА и SpaceX рассчитывают на сотрудничество с Россией в космосе

Что произошло за день: воскресенье, 31 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');