Сотрудники посольства РФ в Молдавии эвакуированы из-за звонка о бомбе

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники посольства России в Молдавии эвакуированы из-за сообщения о заложенной в дипломатическом представительстве бомбе.

В Национальном комиссариате полиции "Интерфаксу" сказали, что неизвестный по телефону сообщил полицейским о наличии взрывного устройства в здании посольства. Туда прибыла полиция и саперы, они обследуют здание диппредставительства. Рядом со зданием посольства замечены вооруженные люди в форме, в районе здания перекрыто движение.

Посольство России расположено примерно в 500 метрах от здания парламента и администрации президента Молдавии, на центральной улице Кишинева.