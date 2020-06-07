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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:13Заразились
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В Китае за сутки выявили шесть новых активных случаев СOVID-19

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано шесть новых случая вызванных коронавирусом заболеваний, также выявлены пять бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Пятеро больных в активной форме прибыли из-за рубежа, в Шанхае выявлен один внутренний случай заражения. Четыре из пяти бессимптомных случаев "импортированы".

Не зарегистрировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

За предыдущие сутки были зафиксированы три новых активных случая заражения коронавирусом и два бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрированы 83 036 активных случая заражения, из них 1 776 - ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части с начала эпидемии выявлено 1 593 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 105 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 443 (семь случаев смерти).

Китай Коронавирус

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