Число жертв коронавируса в мире приблизилось к отметке в 400 тысяч

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 09:00 по московскому времени воскресенья достигло 399 789 человек, увеличившись за сутки на 4 805, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На утро субботы прирост летальных исходов составлял 3 805 человек.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, насчитывалось 6 897 225 инфицированных COVID-19, излечились более 3 млн человек.

По информации университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрированы 1 920 061 случаев COVID-19 (109 802 скончавшихся), в Бразилии - 672 846 (35 930), в Великобритании - 286 294 (40 548), в Индии - 246 628 (6 946), в Испании - 241 310 (27 135), в Италии - 234 801 (33 846)

В Перу насчитывается 191 758 случаев заражения коронавирусом ( умер 5 301), во Франции - 190 759 (29 145), в Германии - 185 450 (8 637), в Турции - 169 218 (4 669), в Иране - 169 425 (8 209), в Чили - 127 745 (1 541), в Мексике - 113 619 (13 511).

По сообщению сайта Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения в мире заразились 6 млн 982 тыс. человек, скончались 402 тыс., излечились 3,4 млн.

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 51,6 против 51,1 в субботу. В США он достиг 339 человек, Испании - 580, Великобритании - 596, Италии - 560, Бразилии - 170, Франции - 447, Германии - 105, Турции - 55, Иране - 98, Индии - 5, Перу - 157, Чили - 81, Мексике - 105.

В России, сообщает портал, на 08:00 по московскому времени воскресенья от коронавируса скончались 39 человек на 1 млн жителей.

По оперативным данным российского штаба по борьбе с инфекцией по состоянию на 10:35 субботы в стране было выявлено 458 689 заболевших, зафиксировано 5 725 летальных исходов и 221 388 излечившихся.

Всего в мире коронавирус обнаружен более чем в 200 странах и районах мира.