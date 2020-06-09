В иранском Минздраве заявили, что COVID-19 мог заразиться каждый пятый житель страны

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Около 15 млн иранцев, или каждый пятый житель страны, могли заразиться коронавирусом с февраля этого года, предположили во вторник в Минздраве Ирана.

Об этом заявил Эхсан Мостафави, член целевой группы в иранском министерстве, созданной для борьбы с COVID-19 в стране, его цитирует агентство ISNA.

По его словам, в таком случае уровень летальности вируса в стране может быть на самом деле гораздо ниже, чем ученые представляют себе.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари заявила во вторник, что число умерших от коронавируса в Иране возросло до 8,4 тыс. человек. По ее словам, число официально выявленных случаев заражения возросло на 2095 человек и составило 175 927 человек.