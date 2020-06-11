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Глава комитета начальников штабов США пожалел, что попал в кадр с Трампом

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Глава Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) США Марк Милли сожалеет о том, что на прошлой неделе попал в кадр с президентом Дональдом Трампом по дороге в церковь Святого Иоанна в Вашингтоне, пишет в четверг издание The Hill.

"Это ошибка, из которой я извлек урок... Я искренне надеюсь, что мы все сделаем из нее выводы, - заявил Милли в видеообращении. - Я не должен был там находиться... Мое участие в том моменте и в той обстановке создало впечатление, что военные вовлечены во внутреннюю политику".

Он отметил, что для военнослужащих важно придерживаться принципа аполитичности.

В прошлый понедельник Милли в военной форме по дороге в церковь Святого Иоанна оказался запечатленным в одном кадре с президентом США Дональдом Трампом. В это время сотрудники правоохранительных органов разгоняли на площади Лафайет неподалеку от Белого дома демонстрантов, которые вышли протестовать в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Фотографии подверглись критике со стороны американцев. В том числе, под удар попали военные, которых обвинили во вмешательстве в политические распри в стране.

Афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Происшествие спровоцировало волны протестов по всему миру.

США Дональд Трамп Марк Милли

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