В Армении задержали 26 человек за пикеты с требованием снять запрет на проведение акций

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В Армении задержали 26 человек за невыполнение законных требований правоохранительных органов.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции Армении, все были доставлены в отделения.

Офис защитника прав человека Армении сообщил, что направил три группы оперативного реагирования в разные отделения полиции.

Как сообщалось, правозащитники обратились к властям Армении с требованием отменить запрет на проведение мирных акций и собраний.

Правозащитник, бывший замминистра юстиции Рубен Меликян, первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян и ряд других граждан собрались утром в пятницу у здания парламента Армении, требуя от депутатов внести корректировки в решение правительства о режиме ЧП и гарантировать право граждан на проведение акций и собраний.

Полиция Армении задержала правозащитников, осуществляющих одиночный пикет у здания парламента.

Находящийся на месте в качестве наблюдателя правозащитник Аветик Ишханян заявил о противоправности действий полиции.

Полиция задержала также руководителя общественно-политической организации "Адеквад" Артура Даниеляна, члена совета правления возглавляемой экс-директором СНБ партии "Родина" Арсена Бабаяна, и ряда других граждан, собравшихся у здания полиции, куда ранее были доставлены правозащитники.

Ранее в пятницу экс-директор Службы национальной безопасности Армении, председатель партии "Родина" написал в твиттере, что "истинная цель продления режима ЧП - отсрочить уход действующей власти".

Как сообщалось, правительство Армении на внеочередном заседании в пятницу продлило на месяц, с 13 июня до 13 июля, режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. В решении правительства отмечалось, что причины, по которым в Армении ранее объявлялся режим ЧП, не устранены.

Правительственное решение будет поставлено на обсуждение созываемого в пятницу специального заседания парламента, после чего решение вступит в силу без голосования.

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 612 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 15 281, сообщил в пятницу армянский единый информационный центр.