Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:47Заразились
на 12.06В России 511 423+8 987В мире 7 514 481+154 242

В Армении задержали 26 человек за пикеты с требованием снять запрет на проведение акций

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В Армении задержали 26 человек за невыполнение законных требований правоохранительных органов.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции Армении, все были доставлены в отделения.

Офис защитника прав человека Армении сообщил, что направил три группы оперативного реагирования в разные отделения полиции.

Как сообщалось, правозащитники обратились к властям Армении с требованием отменить запрет на проведение мирных акций и собраний.

В миреПравозащитники Армении потребовали от властей снять запрет на проведение акцийЧитать подробнее

Правозащитник, бывший замминистра юстиции Рубен Меликян, первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян и ряд других граждан собрались утром в пятницу у здания парламента Армении, требуя от депутатов внести корректировки в решение правительства о режиме ЧП и гарантировать право граждан на проведение акций и собраний.

Полиция Армении задержала правозащитников, осуществляющих одиночный пикет у здания парламента.

Находящийся на месте в качестве наблюдателя правозащитник Аветик Ишханян заявил о противоправности действий полиции.

Полиция задержала также руководителя общественно-политической организации "Адеквад" Артура Даниеляна, члена совета правления возглавляемой экс-директором СНБ партии "Родина" Арсена Бабаяна, и ряда других граждан, собравшихся у здания полиции, куда ранее были доставлены правозащитники.

Ранее в пятницу экс-директор Службы национальной безопасности Армении, председатель партии "Родина" написал в твиттере, что "истинная цель продления режима ЧП - отсрочить уход действующей власти".

Как сообщалось, правительство Армении на внеочередном заседании в пятницу продлило на месяц, с 13 июня до 13 июля, режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. В решении правительства отмечалось, что причины, по которым в Армении ранее объявлялся режим ЧП, не устранены.

Правительственное решение будет поставлено на обсуждение созываемого в пятницу специального заседания парламента, после чего решение вступит в силу без голосования.

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 612 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 15 281, сообщил в пятницу армянский единый информационный центр.

Армения

Новости по теме

Новости

Трамп посчитал Байдена не способным вести переговоры с Китаем и Россией

У супруги Владимира Зеленского выявлен коронавирус

Война санкций

В Берлине указали на угрозу для госведомств от новых санкций против "Северного потока 2"

Индия рассматривает Россию как крупнейшего партнера в энергетике

Индия рассматривает Россию как крупнейшего партнера в энергетике

Астронавты НАСА начали подготовку к предстоящим выходам в открытый космос с борта МКС

Более 110 тыс. жителей ЛНР получили гражданство России в упрощенном порядке

Более 110 тыс. жителей ЛНР получили гражданство России в упрощенном порядке

Число заболеваний COVID-19 в Центральной Азии превысило 25,6 тысячи

Что случилось этой ночью: пятница, 12 июня

В Китае за сутки зафиксированы восемь новых случаев заражения коронавирусом

Sony презентовала новую PlayStation

Sony презентовала новую PlayStation
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');