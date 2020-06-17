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В Одессе потерпел крушение легкомоторный самолет

По информации местной полиции, в результате пострадали два человека

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Одессе в среду днем упал на дорогу легкомоторный самолет, вследствие чего пострадали два человека, сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Полицейские устанавливают обстоятельства чрезвычайного происшествия с легкомоторным самолетом в Малиновском районе Одессы. Он упал на Овидиопольской дороге. По предварительным данным, пострадали два человека", - говорится в сообщении.

Также в областном главке полиции опубликовали фотографию с места ЧП, на которой видно лежащий на фюзеляже на дороге легкомоторный самолет, а также лежащего на обочине мужчину, которому оказывают помощь люди.

Вместе с тем, советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в фейсбуке написал, что самолет упал на территорию гипермаркета, в результате чего один человек скончался.

"По предварительным данным, из двух человек, находившихся на борту, один погиб. Самолет упал сразу после выполнения взлета на гипермаркет, расположенный рядом с аэродромом", - написал Форостяк.

Одесса Одесская область Украина Руслан Форостяк

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