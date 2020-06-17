Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:50Заразились
на 17.06В России 553 301+7 843В мире 8 173 940+139 436

Венецианская комиссия 18 июня оценит поправки в российскую Конституцию

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Созданная при Совете Европы Венецианская комиссия вынесет 18 июня заключение в отношении проекта поправок в российскую Конституцию, касающихся исполнения решений ЕСПЧ. Как сообщила пресс-служба СЕ, заключение будет принято посредством письменной процедуры.

Изменение Конституции

Этот вопрос был включен в повестку дня 123-го пленарного заседания, которое должно было проходить в Венеции и было отменено в связи с сохраняющейся озабоченностью по поводу пандемии COVID-19.

Одна из поправок закрепляет приоритет российского Основного закона над международным правом.

Совет Европы попросил комиссию оценить поправки еще в апреле, напомнив, что страны-участницы должны стремиться к тому, чтобы пандемия "не привела к ослаблению демократических основ, на которых социальные и политические права и свободы базируются".

Венецианская комиссия была создана при СЕ в 1990 году как консультативный орган по конституционному праву.

Хроника 15 января – 17 июня 2020 годаИзменение Конституции

Новости по теме

Новости

Источник узнал, что США и Россия обсуждают обмен Уилана через помилование

Источник узнал, что США и Россия обсуждают обмен Уилана через помилование

Хуснуллин пообещал начало строительства трассы "Европа - Западный Китай" в конце года

Хуснуллин пообещал начало строительства трассы "Европа - Западный Китай" в конце года

США ввели санкции против Башара Асада и его жены

США ввели санкции против Башара Асада и его жены

"Фанагория" начала продажи вин на китайской онлайн-площадке Tmall

Пандемия коронавируса

ВОЗ приветствовала прорыв в лечении тяжелых пациентов с COVID-19 дексаметазоном

ВОЗ приветствовала прорыв в лечении тяжелых пациентов с COVID-19 дексаметазоном

Что случилось этой ночью: среда, 17 июня

Сотрудница Пентагона, поставившая под сомнение заморозку помощи Украине, подала в отставку

КНДР снова введет военных в район приграничного города Кэсон и горы Кымгансан

Белгазпромбанк приостановил операции с валютой для физлиц

Белгазпромбанк приостановил операции с валютой для физлиц

В Риге снесут здание бывшего ЦК Компартии Латвии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');