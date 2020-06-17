Венецианская комиссия 18 июня оценит поправки в российскую Конституцию

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Созданная при Совете Европы Венецианская комиссия вынесет 18 июня заключение в отношении проекта поправок в российскую Конституцию, касающихся исполнения решений ЕСПЧ. Как сообщила пресс-служба СЕ, заключение будет принято посредством письменной процедуры.

Этот вопрос был включен в повестку дня 123-го пленарного заседания, которое должно было проходить в Венеции и было отменено в связи с сохраняющейся озабоченностью по поводу пандемии COVID-19.

Одна из поправок закрепляет приоритет российского Основного закона над международным правом.

Совет Европы попросил комиссию оценить поправки еще в апреле, напомнив, что страны-участницы должны стремиться к тому, чтобы пандемия "не привела к ослаблению демократических основ, на которых социальные и политические права и свободы базируются".

Венецианская комиссия была создана при СЕ в 1990 году как консультативный орган по конституционному праву.