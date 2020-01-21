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Москалькова связала поправку о приоритете Конституции с несправедливыми для общества решениями

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президентская поправка в Конституцию о ее приоритете в ситуациях, когда решения международных структур принимаются на основе их истолкования условий соглашений и противоречат российскому Основному закону, коснется только тех случаев, которые общество считает несправедливыми, считает омбудсмен Татьяна Москалькова.

Изменение Конституции

Предложенная формулировка не изменяет примат права, считает она.

"Расставлены несколько иначе акценты, нежели в сегодняшней части 4 ст. 15 Конституции, где сказано, что международные договоры РФ имеют более высокую силу, чем законы в случае их противоречия, имеются в виду те соглашения и Конвенции, которые ратифицированы Россией и прошли процедуры законодательного закрепления", - сказала она.

Она напомнила, что в предложенной поправке в статью 79 говорится о решениях международных органов, которые могут противоречить российской Конституции и закону.

"В таком случае примат норм национального законодательства абсолютно логичен и не идёт речь о рассмотрении приоритетов между нормами международных договоров РФ и национальным законодательством, а речь идёт о решениях международных органов, в том числе ЕСПЧ", - подчеркнула Москалькова.

По ее словам, президент Владимир Путин четко сказал, что Россия исполняет и будет исполнять решения ЕСПЧ, даже те, которые "мы считаем несправедливыми по отношению к нашему обществу".

"Очень важно, чтобы отстроенная система взаимодействия сохранялась в том, что мы достигли, и мы выправляем лишь те ситуации, которые по запросу общества воспринимаются несправедливыми", - заключила она.

В статье 15 части 4 Конституции говорится: "Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора".

Статья 79 гласит: "Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации".

В законопроекте о поправке в Конституцию, который президент внес в Госдуму 20 января, статью 79 предложено дополнить словами: "Решения межгосударственных органов, принятых на основании международных договоренностей России в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации".

Хроника 15 – 21 января 2020 годаИзменение Конституции
Татьяна Москалькова Владимир Путин ЕСПЧ Конституция

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