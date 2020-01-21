Москалькова связала поправку о приоритете Конституции с несправедливыми для общества решениями

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президентская поправка в Конституцию о ее приоритете в ситуациях, когда решения международных структур принимаются на основе их истолкования условий соглашений и противоречат российскому Основному закону, коснется только тех случаев, которые общество считает несправедливыми, считает омбудсмен Татьяна Москалькова.

Предложенная формулировка не изменяет примат права, считает она.

"Расставлены несколько иначе акценты, нежели в сегодняшней части 4 ст. 15 Конституции, где сказано, что международные договоры РФ имеют более высокую силу, чем законы в случае их противоречия, имеются в виду те соглашения и Конвенции, которые ратифицированы Россией и прошли процедуры законодательного закрепления", - сказала она.

Она напомнила, что в предложенной поправке в статью 79 говорится о решениях международных органов, которые могут противоречить российской Конституции и закону.

"В таком случае примат норм национального законодательства абсолютно логичен и не идёт речь о рассмотрении приоритетов между нормами международных договоров РФ и национальным законодательством, а речь идёт о решениях международных органов, в том числе ЕСПЧ", - подчеркнула Москалькова.

По ее словам, президент Владимир Путин четко сказал, что Россия исполняет и будет исполнять решения ЕСПЧ, даже те, которые "мы считаем несправедливыми по отношению к нашему обществу".

"Очень важно, чтобы отстроенная система взаимодействия сохранялась в том, что мы достигли, и мы выправляем лишь те ситуации, которые по запросу общества воспринимаются несправедливыми", - заключила она.

В статье 15 части 4 Конституции говорится: "Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора".

Статья 79 гласит: "Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации".

В законопроекте о поправке в Конституцию, который президент внес в Госдуму 20 января, статью 79 предложено дополнить словами: "Решения межгосударственных органов, принятых на основании международных договоренностей России в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации".