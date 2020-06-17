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Пресс-секретарь инициативной группы кандидата в президенты Белоруссии получил 15 суток

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретаря инициативной группы претендента на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Александра Кабанова посадили на 15 суток, сообщил в среду правозащитный центр "Весна".

На Кабанова составили протокол об административном правонарушении за призывы 7 мая во время "кормления голубей" в Бресте.

Кабанова задержали 15 июня в Бресте. 16 июня он подал ходатайство об адвокате и ознакомлении с материалами дела и не смог этого сделать, потому что находился в изоляторе временного содержания. В среду он потребовал проверить факт препятствования в праве на защиту. Адвокат Кабанова на заседании заявил, что в деле нет оригинала протокола задержания и есть только его копия. Он указал на другие недостатки и попросил вернуть дело на доработку.

В инициативную группу Тихановской входят 247 человек.

Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.

Александр Кабанов Светлана Тихановская Белоруссия

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