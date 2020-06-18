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Безработица в Австралии в мае подскочила до максимума почти за 19 лет

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Уровень безработицы в Австралии, скорректированный с учетом сезонности, вырос в мае до 7,1% по сравнению с пересмотренными 6,4% в предыдущий месяц, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS).

Это максимальный показатель с октября 2001 года.

Аналитики в среднем ожидали роста уровня безработицы до 7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

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Число австралийцев, работающих полный рабочий день, сократилось в прошлом месяце на 89,1 тыс. (до 8,54 млн человек), в том время как число частично занятых снизилось на 138,6 тыс. (до 3,614 млн человек).

Количество безработных в мае выросло на 85,7 тыс. - до максимальных с декабря 1993 года 927,6 тыс. человек.

Доля рабочей силы в общей численности работоспособного населения упала до 62,9% c 63,6% и стала минимальной с января 2001 года.

За апрель-май количество рабочих мест в Австралии сократилось более чем на 835 тыс., отметил министр финансов страны Джош Фрайденберг.

В то же время премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подчеркнул, что речь идет о данных до ослабления карантинных мер.

"Некоторые австралийцы вернутся на работу, но я бы не преувеличивал значения этого", - сказал он журналистам, назвав данные по безработице "душераздирающими".

Хроника 27 января – 18 июня 2020 годаЭкономический кризис
Австралия

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