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На Украине решили отремонтировать дороги за счет средств Фонда борьбы с СOVID-19

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины в четверг поддержала в целом законопроект, который расширяет перечень направлений использования средств Фонда борьбы с СOVID-19 на строительство и реконструкцию дорог государственного и местного значения, а также на покупку оборудования для медицинских учреждений.

За соответствующее решение проголосовал 331 народный депутат при минимально необходимых 226 голосах.

Так, станет возможно приобретение оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах, для отделений экстренной медпомощи, входящих в многопрофильные больницы, для медицинских амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, направление денег на проведение капитального ремонта, реконструкции этих помещений, а также на улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения.

Это улучшит транспортную доступность, а также позволит создать около 12,6 тыс. новых рабочих мест в дорожной отрасли и еще около 50,4 тыс. рабочих мест в смежных сферах.

Украина Верховная рада

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