Культовый автобус из фильма "В диких условиях" убрали от туристов-экстремалов

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - На Аляске из национального парка Денали убрали культовый автобус International Harvester 1946 года, ставший местной достопримечательностью после выхода картины Шона Пенна "В диких условиях" (Into the Wild). Как сообщает BBC News, дорога к нему оказалась слишком опасной и люди, желая его увидеть, рисковали жизнью.

Автобус стоит в глуши в 50 км от ближайшего городка в центре Аляски. Чтобы до него добраться, туристам приходится пересекать реку Текланику. В 2019 году в реке утонула женщина из Белоруссии, которая отправилась на Аляску в свадебное путешествие. Еще один человек утонул в 2010 году.

В апреле 2020 года из той местности пришлось эвакуировать заблудившегося туриста из Бразилии, а в феврале спасатели забрали оттуда пять итальянцев, один из которых сильно обморозился. Всего с 2009 по 2017 год властям штата пришлось организовывать в парке 15 поисково-спасательных операций, связанных с автобусом.

И вот военный вертолет забрал автобус и увез в неизвестном направлении. Мэр города Денали Клэй Уокер сказал, что вздохнул с огромным облегчением.

"С другой стороны, это часть нашей истории, и немного горько видеть, как эта реликвия от нас уходит", - добавил он.

Куда автобус поместят для посещения, еще не решили. А до тех пор он будет оставаться в засекреченном месте.

Автобус стал местом для паломничества из-за картины Пенна. Этот фильм был снят по реальной истории.

В 1990 году студент из обеспеченной семьи Кристофер Маккэндлесс бросает учебу, накопленные $24 000 отдает на благотворительность и уходит бродяжничать, называя себя Александром Супербродягой. Два года он путешествовал по США и Мексике, кормился со случайных заработков, а в апреле 1992 года добрался автостопом до Аляски, где он мечтал оказаться вдали от цивилизации, бороться за выживание и описывать свое состояние в дневнике.

Видевший его последним электрик Джим Гэлиен был обеспокоен тем, что у бродяги не было ни достаточного снаряжения, ни запасов, чтобы выжить в глуши, но не смог уговорить его отложить поход.В парке Денали Маккэндлесс нашел этот автобус, брошенный там в 1960-х годах дорожными рабочими. Машину время от времени использовали охотники и рейнджеры. В автобусе он прожил четыре месяца, доедая остатки запасов и охотясь. В сентябре его нашли мертвым. Предположительно, причиной смерти стало истощение или отравление.

В 1996 году американский писатель Джон Кракауэр выпустил о Маккэндлессе книгу "В диких условиях".

В 2007 году вышла картина Пенна. Она получила "Золотой глобус" за лучшую оригинальную песню "Guaranteed", а также выдвигалась на "Оскара" в двух номинациях: "Лучшая мужская роль второго плана" и "Лучший монтаж".