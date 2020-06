Британский суд проверит решение в пользу "Росгосстраха" в споре о выплатах после крушения SSJ-100 в Индонезии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Высокий суд Англии и Уэльса отклонил ходатайство "Росгосстраха" об упрощенном признании и приведении в исполнение решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского округа (ХМАО), который взыскал со Swiss Re и группы других иностранных перестраховщиков более $20 млн после крушения самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) в рамках демонстрационного тура в Индонезии в 2012 году.

Теперь вопрос о том, правомочен ли был Арбитражный суд ХМАО рассматривать этот спор, будет рассматриваться в рамках полноценной состязательной процедуры. "Эксперты по российскому праву разошлись во мнениях о том, относилось ли к юрисдикции [упомянутого суда] рассмотрение претензий к перестраховщикам, и без устных свидетельских показаний разрешить это противоречие не представляется возможным", - говорится в решении судьи Клэр Молдер.

Она отметила, что по результатам полноценного слушания дела можно будет сделать вывод и о том, были ли обусловлены политическим давлением решения российских судов, принятые не в пользу перестраховщиков.

"Позиция ответчиков основана не на свидетельствах системной предвзятости ко всем иностранцам, а на фактах этого дела, которое, как они отмечают, является резонансным по причине важности программы Sukhoi SuperJet и вовлеченности российского государства", - написала судья.

"Аналогично этому, ответчики не говорят, что все российские судьи предвзяты, а указывают, что в этих конкретных решениях влияние имело место", - отметила она.

Авиакатастрофа SSJ-100, о которой идет речь, произошла 9 мая 2012 года в ходе демонстрационного тура по странам Юго-Восточной Азии. Причиной крушения стал человеческий фактор: экипаж самолета не принял в расчет гористый рельеф местности на маршруте и проигнорировал предупреждение системы безопасности. Кроме того, внимание пилота было отвлечено разговорами, не связанными с полетом. В результате погибли 45 человек, в том числе два пилота, штурман, инженер по летным испытаниям и 41 пассажир.

Самолет был застрахован на $34,64 млн по договору КАСКО, подписанному между ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) и "Капитал Страхованием" (сейчас присоединено к "Росгосстраху") 19 декабря 2011 года. Сумма перестрахования, к которому были привлечены 30 перестраховочных компаний, в том числе один из лидеров рынка - Swiss Reinsurance Co. (Swiss Re), составляла $50 млн. Но после катастрофы перестраховщики отказались платить, и "Капитал Страхование" инициировало судебное разбирательство по месту своего нахождения - в Арбитражном суде ХМАО.

После подачи иска часть перестраховщиков добровольно исполнили требования "Капитал Страхования". Напротив, Swiss Re, Assicurazioni Generali, Starr Syndicate, Starr Insurance and Reinsurance, QBE, Catlin Insurance, Munchener Ruckversicherungs, General Insurance Corporation of India, Oriental Insurance Company, New India Insurance, Dornoch, F&G; UK Underwriters и Aprilgrange обжаловали его во всех инстанциях.

Они заявляли, что Арбитражный суд ХМАО не имеет компетенции по рассмотрению дела, и что обязательства перестраховщиков могли возникнуть только в случае гибели или повреждения воздушного судна при совершении испытательного полета, но не демонстрационного.

Суд ХМАО с этими доводами не согласился. "По КАСКО страховое покрытие применяется ко всем материальным потерям, независимо от того, какой именно вид полета был осуществлен", - говорится во вступившем в силу судебном решении.

Долгие и сложные судебные разбирательства в России завершились в Конституционном суде (КС) РФ. Здесь Swiss Re и партнеры пытались оспорить право ханты-мансийского суда рассматривать этот спор.

"Стороны согласились подчиниться юрисдикции российских судов, не указывая при этом конкретный суд в России", - объяснял "Интерфаксу" обращение в КС РФ партнер международной юридической фирмы Kennedys адвокат Константин Саранчук, представляющий Starr Syndicate. Таким судом, по мнению перестраховщиков, с учетом позиции Верховного суда РФ, сформулированной в специальном постановлении пленума, является Арбитражный суд Московской области.

Судья Молдер обратила внимание, что арбитражные суды Московского округа принимали решения в пользу Swiss Re и партнеров. Она отказалась принимать во внимание утверждение "Росгосстраха" о правомерности противоположного решения суда ХМАО. По мнению судьи, отмена решений, принятых в пользу перестраховщиков, "полностью противоречит фактам, ранее признававшимся" подразделением "Росгосстраха".

"Адвокаты перестраховочных компаний в ходе онлайн-слушаний, прошедших в мае, заявили, что "кто-то" заставил представителей ГСС дать пространные и некорректные объяснения относительно испытательного характера полета разбившегося SSJ-100. Получение судебного решения с помощью "злоупотребления влиянием" является мошенничеством", - говорится в заявлении судьи.

"Росгосстрах" требует взыскания более $5,5 млн со Swiss Re, свыше $1,8 млн с QBE, $1,8 млн с Dornoch Ltd., $2 млн с Catlin Insurance Co. U.K. Ltd., $3,6 млн с Munchener Reinsurance Co., а также меньшие суммы с ряда других перестраховщиков.