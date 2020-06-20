Минюст США объявил об увольнении прокурора, который вел дела против сторонников Трампа

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США сделало неожиданное заявление об увольнении прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, который курировал судебные процессы против союзников президента Дональда Трампа и расследование в отношении его личного адвоката Руди Джулиани, сообщило агентство Associated Press.

Об отставке Бермана объявил генпрокурор США Уильям Барр, а Белый дом информировал, что на освобождающееся место выдвигается кандидатура председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам юриста Джея Клейтона, который, как отмечает агентство, практически не имеет опыта работы федеральным прокурором.

Барр решение об отставке Бермана никак не объяснил.

Сам Берман заявил, что узнал о своем увольнении из пресс-релиза Минюста, и не собирается покидать пост.

"Я не уходил и не собираюсь уходить со своей должности", - сказал он, отметив, что расследования, которые он ведет, будут продолжены.

В то же время он сказал, что подчинится решению министерства только после того, как кандидатура его преемника будет утверждена Сенатом США.