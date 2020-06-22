Украинского националиста, участвовавшего в погромах российских банков в Киеве, осудили условно

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Шевченковский районный суд Киева признал виновным в хулиганстве лидера ячейки добровольческого движения "Организация украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ) Николая Коханивского и приговорил его к двум годам ограничения свободы с отсрочкой наказания на один год.

Как говорится в приговоре суда, оглашенном в понедельник в Киеве, Коханивского признали виновным по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганские действия, совершенные группой лиц), а именно в том, что участвовал в погромах отделений российских банков в Киеве.

"На основании ст. 75 УК освободить Коханивского от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком длительностью один год, если на протяжении указанного срока он не совершит нового правонарушения и выполнит возложенные на него обязательства", - отмечается в приговоре.

Суд возложил обязательства на активиста ОУН периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, уведомлять орган пробации об изменении места проживания, работы или учебы.

Как сообщалось, в 2016 году отделения "Сбербанка России" и "Альфа-банка" в Киеве подверглись нападениям со стороны активистов добровольческого движения ОУН. Представители движения забросали банковские учреждения камнями. Кроме того, здание Сбербанка в Киеве подверглось атакам националистов и в 2018 году.