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"Черный ящик" сбитого в Иране украинского самолета отправят во Францию для расшифровки

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что Иран в ближайшие дни отправит "черный ящик" сбитого в январе украинского самолета во Францию для расшифровки.

"В телефонном разговоре с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем в понедельник министр иностранных дел Зариф сообщил ему, что Иран отправит "черный ящик" украинского самолета во Францию в ближайшие дни, чтобы проанализировать его данные. Высокопоставленный иранский дипломат отметил, что решение об отправке бортового регистратора было принято уже давно и что оно будет реализовано в ближайшее время", - говорится в сообщении на сайте МИД Ирана в понедельник.

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Также отмечается, что Иран уже проинформировал Украину о своей готовности решать юридические вопросы, в том числе о процедуре выплаты компенсаций семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также о выплате компенсации за украинский самолет.

"Однако, добавил Зариф, Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров, но Исламская республика Иран продолжает заниматься этим вопросом", - сообщили в иранском министерстве.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - Германии и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

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