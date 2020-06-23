Эксперты выяснили, что миллионы американцев рискуют остаться без доступа к воде в доме

Множество граждан США не могут оплачивать счета на воду, выросшие на 80% за 8 лет, пишет The Guardian

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Миллионы граждан США рискуют лишиться доступа к воде и даже потерять свои дома из-за невозможности оплачивать счета за воду, которые значительно выросли за последнее десятилетие, сообщает газета The Guardian со ссылкой на собственное расследование.

Согласно исследованию экспертов издания, проведенному в 12 американских городах, счета за воду выросли в среднем на 80% с 2010 по 2018 год. При этом, две трети жителей этих городов получают счета, которые они оказываются не в состоянии оплатить.

Наибольший рост цен на воду вырос за это время в Техасе, там за период с 2010 по 2018 год средний показатель увеличился на 154%. "Исследование показывает, что растущие счета не только ударяют по самым бедным, но также, все больше, по работающим американцам", - пишет издание.

Среди факторов, которые, по мнению исследователей, оказали влияние на рост цен, - изношенная инфраструктура водоснабжения, требующая затрат на ремонт, а также экологические проблемы, влияющие на загрязнение воды, и увеличение цен на энергоносители.

Как указывает The Guardian, федеральное финансирование в США систем водоснабжения упало на 77% с 1977 года, в результате местные власти вынуждены сами искать средства для обеспечения работы и исправности оборудования для водоснабжения.

Эксперты также отмечают, что в Соединенных Штатах существуют федеральные программы для жителей с низкими доходами, которые дают им льготы при оплате услуг за электроэнергию и телекоммуникации, но - не на водоснабжение.