Президент Молдавии после возвращения из Москвы ушел на самоизоляцию

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон после возвращения из Москвы останется в изоляции на несколько дней. Об этом он заявил в пятницу в ходе еженедельного выпуска "Президент отвечает" на своей странице в социальных сетях.

Он напомнил, что согласно последним решениям правительства Молдавии, не обязаны оставаться в изоляции тем, кто выезжал за рубеж в служебных целях и не имеют каких-либо симптомов заражения коронавирусом. "Тем не менее, мы решили, что все члены делегации пройдут карантин. Не 14 дней, но несколько дней останутся дома, после чего еще раз сдадут тесты, чтобы мы были уверены, что никто не заражен", - сказал Додон.

Говоря о поездке в Москву на мероприятия, связанные с Парадом Победы, он отметил, что все члены делегации, в том числе президент до поездки сдали по несколько тестов, а затем сдали тесты в Москве.

Отвечая на вопрос о том, как он чувствовал себя на Параде Победы рядом с лидерами Абхазии и Южной Осетии, которые также были приглашены на это мероприятие, Додон заявил, что Молдавия не признаёт и не признает независимость Абхазии и Южной Осетии.

"Принимающая сторона решала, кого и как приглашать на Парад Победы. Что касается Абхазии и Южной Осетии, то Молдавия не признавала и не признает независимость этих регионов. Я уверен, что участие в Параде Победы в том числе 75 молдавских военнослужащих – это предмет гордости для граждан Молдавии. И визит в Москву, вопросы, которые я решил, соответствуют интересам абсолютного большинства граждан страны", - заявил Додон.

Говоря о России, Додон заявил, что стратегическое партнерство с Российской Федерацией развивается "на очень высоком уровне". "Несмотря на некоторые действия Кишинева, в том числе аннулирование российского кредита Конституционным судом, у нас очень хорошие отношения, все вопросы оперативно решаются", - сказал Додон.

Комментируя итоги рабочего визита в Москву, он сказал, что 24 июня состоялась коротая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего 25 июня продолжил обсуждение с заместителем главы администрации президента России, специальным представителем главы российского государства по развитию торгово-экономических отношений с РМ Дмитрием Козаком.

"Нам удалось договориться о решении четырех важных проблем. Первое – возобновим переговоры по предоставлению Молдавии российского кредита в 200 млн. евро. Второе - Россия согласилась продлить льготы по беспошлинным поставкам молдавских товаров. И после 1 июля с.г. молдавские фрукты, овощи, консервная и винодельческая продукция будут поставляться на российский рынок без таможенных пошлин. Постановление правительства РФ по этому поводу будет опубликовано на следующей неделе. Третье - договорились решить проблему с выдачей разрешений ("дозволов") на транзит товаров из Молдавии в Россию через территорию Украины. Четвертое - Россия рассмотрит возможность предоставления гуманитарной помощи в виде нескольких десятков тысяч тонн дизельного топлива для сельхозпредприятийм, которые пострадали от беспрецедентной засухи в нынешнем году", - подчеркнул Додон.

Он пояснил, что в ближайшее время правительства двух стран обменяются нотами для начала переговоров о предоставлении Россией кредита на 200 млн евро.

"Я надеюсь, что этот вопрос будет решен, эти деньги очень нужны для поддержки молдавской экономики. Было бы хорошо провести переговоры по кредиту, предварительно обсудив проект соглашения со всеми партиями в парламент. Чтобы потом ратифицировать документ единогласно, чтобы не повторилась прежняя ситуация", - заявил президент.